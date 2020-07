Die Bundesregierung und die Nachbarländer haben die Grenzen nämlich längst dichtgemacht. Susannes Bruder Herrmann scheint mehr Glück zu haben. Mit seinen politischen Beziehungen hat er zwei Tickets in die USA organisiert – für sich und seine hochschwangere Freundin Marion. Auch Nora denkt an Flucht. Sie wird von ihrem Vater Klaus in seinem selbst gebauten Bunker eingesperrt.