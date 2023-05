April 1963. Vor dem Gericht in Edinburgh steht die Scheidung von Margaret Campell (Claire Foy), Herzogin von Argyll, geborene Whigham, geschiedene Sweeny, und ihrem zweiten Mann, dem 11. Herzog von Argyll, Captain Ian Campbell (Paul Bettany), an. Ian bittet Margaret um eine einvernehmliche Lösung ohne öffentliche Verhandlung, doch sie lehnt ab.



16 Jahre zuvor. Der Herzog und Margaret lernen sich bei einer Zugfahrt kennen. Sie steht kurz vor der Scheidung, er ist noch in zweiter Ehe mit Louise (Sophia Myles), genannt "Oui Oui", verheiratet, mit der er die Söhne Ian jr. und Colin hat. Nach dem Tod seines Cousins ist er der einzige Erbe des Besitzes und Titels der Argylls, Familienmotto "Vergiss nicht". Außerdem erbt Ian einen Sitz im House of Lords des britischen Parlaments.



Margaret besucht Ian in Inveraray Castle, dem riesigen, wunderschön gelegenen, doch baulich heruntergekommen Familienbesitz der Herzöge von Argyll. Eine intime Beziehung beginnt. Ian macht Margaret einen Antrag, sie stellt ihn ihrem Vater George Whigham (Richard McCabe) vor, der selbst schottische Wurzeln hat. Als Louise endlich der Scheidung zustimmt, ist der Weg für Margaret und Ian frei. Sie heiraten 1951, und Margaret wird zur Herzogin von Argyll.



Sie überwacht die aufwendigen Sanierungsarbeiten von Inveraray Castle, die 1953 abgeschlossen werden und maßgeblich von ihrem Vater finanziert werden. Ian hofft, viel Geld mit der Hebung einer alten Fregatte zu verdienen, die im Meeresschlamm in der Nähe des Schlosses vor Hunderten von Jahren versunken ist.



Zur Wiedereröffnung des Castles hat Ian auch seine Ex-Frau Louise eingeladen, weil sie die Mutter seines Erben ist. Doch dies ist längst nicht die einzige Demütigung, die Margaret seit ihrem Einzug in Inveraray Castle durch ihren Mann erdulden muss. Margaret beschließt, einen Brief zu fälschen, der nahelegt, dass Ian nicht der leibliche Vater von Louises Söhnen ist.



Nach einer wahren Geschichte. Die echte Margaret Campbell (geboren 1912) starb 1993 in einem Altenheim im Londoner Stadtteil Pimlico. Margarets Leben ist ein wilder Ritt durch das prüde Nachkriegsengland und die Exzesse von Teilen seiner Klassengesellschaft.



Claire Foy über Margaret:

"Margaret war zu ihren Lebzeiten sehr berühmt. Sie war eine Ikone ihrer Zeit, und es war unglaublich, wie sich die Scheidung in den Medien niederschlug. ... Ich war überrascht, wie Margaret von den Medien und der Gesellschaft behandelt wurde. ... Ich mag die Beziehung der beiden (Margaret und Ian), obwohl sie sehr toxisch war. ... Margaret hatte auch eine sehr kindliche Seite, sie war verzogen und sehr anspruchsvoll und traf in ihrem Leben Entscheidungen, die sie und andere verletzten. ... Sie war eine Frau aus der englischen Oberschicht, die gern Sex hatte. Menschen finden es schwierig, das zusammenzubringen, aber das gibt es, und sie ist ein Beispiel dafür."



Paul Bettany über Ian:

"Ich mag alte Kostümfilme, frage mich aber manchmal, wie viele davon wir brauchen, wo wir sie doch immer wieder sehen können. Diese Geschichten aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, hält sie meiner Meinung nach lebendig. ... Er (Ian) war ein Sadist und quälte gern andere Menschen. Er quälte die Frau, die gerade an seiner Seite war. ... Er konnte andererseits auch sehr charmant sein, und das ist der einzige Grund, warum Margaret so lange mit ihm verheiratet blieb."

(Alle Zitate wurden übersetzt und entstammen den englischen Presseunterlagen zu der Produktion.)