Der Brief, der von Margaret (Claire Foy) gefälscht wurde und angeblich aus der Feder von Louise (Sophia Myles), Ians (Paul Bettany) zweiter Frau und Mutter seines Erben, Ian jr., stammt, wird Ian beim Frühstück mit der Post zugestellt. Margaret tut so, als wolle sie Ian beruhigen, freut sich aber, sein Misstrauen gegenüber Louise und den Kindern geweckt zu haben. Margaret will verhindern, dass das mit ihrem beziehungsweise dem Geld ihres Vaters sanierte Schloss und der gesamte Besitz nach Ians Tod an dessen Sohn fallen, ohne dass ihr zum Beispiel ein Wohnrecht verbleibt.



Ian und Margaret verbringen immer mehr Zeit getrennt. Sie hält sich gern in ihrem Londoner Haus auf, das er hasst und verkaufen möchte. Wie bereits die Einweihung von Inveraray Castle nach der Renovierung, wird auch der 18. Geburtstag von Ians Tochter aus erster Ehe für Margaret ein Spießrutenlauf. Ians Ex-Frauen, Louise und Jeanne, sind beide anwesend, und Ian lässt es sich nicht nehmen, Margaret erneut verbal zu demütigen. Sie beginnt, sich mit einem Mann namens Peter Combe (Timothy Renouf) zu treffen.



Außerdem möchte Margaret ein Kind mit Ian, einen eigenen Erben. Aus gesundheitlichen Gründen rät ihr Arzt ab. Margaret bittet daraufhin ihre Freundin Diana Napier (Camilla Rutherford), ihr einen männlichen Säugling in Polen zu beschaffen, der Ian ähnlich sieht. Die Schwangerschaft will sie vortäuschen. Diana lehnt ab.



Als Ians Träume, die alte Fregatte zu heben und damit Geld zu verdienen, platzen, hat er einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch. Margarets Vater, George Whigham (Richard McCabe), will den Schwiegersohn nicht mehr finanziell unterstützen. Außerdem hat George ohne Margarets Wissen nach dem Tod ihrer Mutter eine wesentlich jüngere Frau namens Jane geehelicht.



Margarets und Ians Ehekrisen häufen sich. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Er verlässt sie und zieht zunächst in London, dann in Paris in ein Hotel. Doch das ist nicht das Ende der Beziehung. Margaret kommt nach Paris, wo Ian einen kalten Entzug von Alkohol und Amphetaminen macht. Zurückgekehrt nach London, droht eine Entdeckung, die Margarets Kartenhaus einstürzen lassen wird: Ian bricht Margarets Sekretär auf und findet Hinweise, dass sie den Brief mit der Behauptung, Louises Söhne seien nicht seine leiblichen Kinder, gefälscht hat. Außerdem findet er Fotos von Margaret und einem nicht zu erkennenden Mann bei sexuellen Handlungen. Fotos, die Margaret selbst gemacht hat.