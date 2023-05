Ian (Paul Bettany), Herzog von Argyll, hat herausgefunden, dass ein anonymer Brief an ihn von seiner Frau Margaret (Claire Foy) kam. Schon lange ist die Ehe der beiden eine emotionale Achterbahnfahrt, die nun ihren Tiefpunkt erreicht hat. Ian will die Scheidung.



Margaret macht Ansprüche auf Inveraray Castle geltend, den Familiensitz der Argylls, doch da Ian Margarets Vater George (Richard McCabe) hinters Licht geführt hatte, ist die Schenkungsurkunde über viele Gegenstände aus dem Schloss wertlos. Margaret kann nichts Wertvolles mitnehmen und darf außerdem das Gebäude und Teile des Geländes nicht mehr betreten.



Margaret kontert Ians Scheidungsgesuch mit einer Gegenklage und behauptet, Ian habe sie während der Ehe mit ihrer Stiefmutter Jane betrogen. Maureen (Julia Davis) warnt Margaret davor, öffentlich schmutzige Wäsche zu waschen. Doch Margaret will sich nicht aus Scham unterwerfen.



Entgegen der Ankündigung der Anwälte dringen Details aus dem Scheidungsprozess an die Öffentlichkeit. Die Angelegenheit ist ein gefundenes Fressen für die britische Boulevardpresse. Am Ende wird Margaret schuldig gesprochen. Drei Stunden und zehn Minuten dauert die Begründung des Richters, der Margaret für sexbesessen und unmoralisch hält. Ians Verfehlungen bleiben außen vor. Es schützt ihn, ein Mann zu sein. Margaret dagegen ist eine Frau, die gern Sex hat und keinen Hehl daraus macht. Unmöglich zu Beginn der 60er-Jahre.



Die Frage, ob Ian sie jemals geliebt hat, beantwortet (die echte) Margaret mit einem "Ich weiß es nicht."