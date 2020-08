Agatha und James befragen Percy und werden so auf einen angeblichen Geheimgang aufmerksam. Toni gelingt es unterdessen, in den Raum der historischen Architekturpläne einzubrechen. Dort findet sie die Baupläne von "Ivy Hall" und kann sie dank ihres fotografischen Gedächtnisses nachzeichnen. Agatha und James hoffen, so den geheimen Gang zu finden.