Und die ertrunkene Braut Nach Motiven von M.C.Beaton

Ein junges Paar möchte in einem Hotel in Carsely in den Hügeln von Cotswold heiraten. Als die Braut jedoch getötet und eine weitere Leiche mit der Flut angespült wird, muss Agatha ermitteln.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDFneo, 07.12.2019, 01:25 - 02:10 Datum: 07.12.2019 Verfügbarkeit: