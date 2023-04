Roko denkt an die Zeit zurück als er, David und dessen Freundin Aischa gemeinsam Architektur studiert und in einer WG gelebt

haben. Das Trio macht fast alles zusammen, wobei es Roko ist, der in den vielen Konflikten des leidenschaftlichen Paares vermittelt. Dabei ist auch er in die charismatische, aber psychisch labile Aischa verliebt. Aber darüber kann David hinwegblicken, er sieht in dem introvertierten Roko keine Bedrohung. Erst als Aischa und Roko einen Studienerfolg einfahren, der David verwehrt bleibt, beginnt das Gleichgewicht zu kippen. Als Roko dann auch noch den Respekt von Davids Vater Josef bekommt, den sein Sohn sich so sehr wünscht, eskalieren die aufgestauten Konflikte zwischen den Dreien. Aischa lässt den wütenden Worten Taten folgen.