Unter der Forth Bridge bei Edinburgh wird im Wasser ein Käfig mit einer Leiche gefunden. Die Marine-Mordkommission nimmt die Ermittlungen auf. Dabei bekommen DI Annika Strandhed (Nicola Walker) und ihr Team Unterstützung von DC Harper Weston (Varada Sethu) von der örtlichen Polizei. Die Ermittler beziehen eine provisorische Einsatzzentrale, die allerdings aus Annikas Sicht einen Makel hat: Das Denkmal des schottischen Nationaldichters Sir Walter Scott ist von den Fenstern aus nicht zu sehen. Nachdem sie diese Enttäuschung verarbeitet hat, widmet sie sich mit voller Kraft dem Fall.



Bei dem Mordopfer im Käfig handelt es sich um Gemma Kerr, die fünf Jahre lang im Gefängnis saß, weil sie in betrunkenem Zustand einen Mann überfahren und tödlich verletzt hatte. Erst drei Tage zuvor wurde Gemma aus der Haft entlassen und in eine Resozialisierungseinrichtung gebracht. Dort nehmen DC Blair Ferguson (Katie Leung) und DS Michael McAndrews (Jamie Sives) deren Zimmer in Augenschein.



Die Ermittler entdecken Blutspuren an der Türklinke und finden heraus, dass gegenüber ein Mann mit mehreren Tierkäfigen haust. Allerdings wird schon bald klar, dass er nichts mit dem Fall zu tun hat. Stattdessen gerät die Veranstaltungstechnikerin Amara Keita (Kimberley Mandindo) ins Visier der Ermittler. Sie ist die Schwester des Mannes, für dessen Tod Gemma verantwortlich ist. Da aber auch Amara ein stichhaltiges Alibi hat, müssen die Ermittler neue Ansätze finden.



Auffällig ist, dass Gemma kurz vor ihrem Tod 20.000 Pfund von der Galeristin Briony Craig (Laura Ferries) erhalten hatte. Diese beteuert, sie habe ihrer Jugendfreundin nach deren Entlassung aus dem Gefängnis helfen wollen. Ein Video von der Geldübergabe deutet allerdings darauf hin, dass die Stimmung zwischen den beiden alles andere als freundschaftlich war.