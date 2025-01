Annika (Nicola Walker) hat ihrem Kollegen Michael (Jamie Sives) endlich mitgeteilt, dass er der Vater ihrer Teenager-Tochter Morgan (Silvie Furneaux) ist. Nun ist die Stimmung angespannt. Michael ärgert sich nicht nur darüber, dass Annika ihm 16 Jahre lang die Wahrheit verschwiegen hat. Er findet es auch unmöglich, dass ihm seine Vaterschaft vor Publikum in einem Stand-up-Comedy-Club offenbart wurde.



Doch die beiden müssen sich zumindest beruflich zusammenraufen, weil schon der nächste Fall auf die Marine-Mordkommission wartet. Der milliardenschwere Greentech-Unternehmer Fabian Hyde ist ermordet worden. Er liegt tot in dem Haifischbecken, das sich im Keller seines Anwesens befindet. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, dass Fabian kurz vor seinem Tod Streit mit Greg Connolly (Russ Bain) hatte, dem Geschäftsführer eines seiner Unternehmen. Die Polizisten Michael und Tyrone (Ukweli Roach) suchen Greg auf dem Firmengelände auf, wo sie ihn gerade noch vor einem Racheakt aufgebrachter Arbeiter retten können. Der Geschäftsführer bekräftigt seine Wut auf Fabian, dem er die Schuld an der bevorstehenden Firmenschließung gibt. Allerdings habe er ihn nicht ermordet.



Die Ermittler gehen weiter auf Spurensuche im privaten Umfeld des Opfers. Dabei fühlt sich Annika zunehmend an Robert Louis Stevensons Novelle "Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde" erinnert. Denn offenbar war Fabian Hyde nicht der freundliche Wohltäter, für den ihn viele hielten, sondern ein skrupelloser Geschäftsmann und Familientyrann.



Für zusätzliche Aufregung sorgt ein Deepfake-Video von Annika, das plötzlich auftaucht. Jemand hat ihr in den Mund gelegt, dass sie sich nur für Fälle mit Milliardären und Prominenten interessiere, weil sie damit Karriere machen könne. Annika vermutet, dass Fabians technikaffine Hausverwalterin January Deacon (Shereen Cutkelvin) hinter der Aktion steckt. Hat sie auch etwas mit dem Mord zu tun?