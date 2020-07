Der Da Vinci Code (1)

Antoine und Florence, die von ihrem Vorgesetzten zu einem Team formiert werden, nehmen die Ermittlungen auf. Die Kunsthistorikerin vermutet, dass sich hinter dem gestohlenen Gemälde ein echter Da Vinci verbirgt.



Die Kunstmäzenin Catherine gerät in Verdacht, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Um herauszufinden, ob es sich um einen echten Da Vinci handelt, konsultieren sie den Vater von Florence. Was die beiden nicht ahnen, ist, dass Pierre etwas mit dem Verschwinden des Gemäldes zu tun hat.