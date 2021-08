Jess kommt in der Ermittlung in diesem Fall schwer voran, weil sie auf eine Mauer des Schweigens stößt. Letztlich decken Jess und Harding eine tragische Geschichte auf.



Jess muss sich außerdem weiterhin mit ihrem Erpresser auseinandersetzen. Harding bekommt das mit, und überraschenderweise bietet er Jess seine Hilfe an. Die beiden stellen fest, dass Jess' Erpresser anscheinend auch die Kommune erpresst hat.