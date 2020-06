Schöne neue Welt

Die wirklichen Drahtzieher der Krise sind davongekommen, doch dann sieht Jana endlich eine Möglichkeit, sich an Leblanc zu rächen und gleichzeitig aus Frankfurt in den Berliner Inkubator zu wechseln, wo neue Formen des Banking entwickelt werden. Der Haken an der Sache ist: Sie müssen das hippe, idealistische Start-up GreenWallet und deren schmierigen Investor Carlo Leissing davon überzeugen, sich der DGI (Deutsche Global Invest) anzuschließen und alles zu verraten, für das sie kämpfen - koste es, was es wolle.