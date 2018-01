Bella Block: Mord unterm Kreuz

Bella Block stößt auf unglaubliche Geschichten über die Erziehungsmethoden christlicher Institutionen in den 1960er- und 1970er-Jahren. Auch Bauernfeind war maßgeblich an körperlichen und seelischen Misshandlungen seiner damaligen Schützlinge beteiligt. Es gibt mehrere Verdächtige: Die Haushälterin, die Bella angelogen und alle Beweismaterialien zerstört hatte, und Andreas Zeil, den Vorsitzenden einer Selbsthilfegruppe misshandelter Heimkinder. Er, der jahrelang unter Bauernfeinds Erziehungsmethoden leiden musste, ist heute ein psychisches Wrack. Und dann ist da noch Peter Schulte - auch er wurde von Bauernfeind aufs Schwerste misshandelt, was er jedoch als unbedeutend abtut.



Privat plagen Bella zwei Dinge: Zum einen hat sie höllische Rückenschmerzen, die einfach nicht besser werden wollen, zum anderen hat Simon die Wohnung eines Kollegen an der Hand und will mit Bella zusammenziehen.