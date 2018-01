Mark Haber, der neue Dienststellenleiter in der Hamburger Mordkommission, wundert sich über Bellas forschen Einsatz und bittet die Hauptkommissarin zu einem Termin beim Polizeipsychologen. Aber Bella will einfach weiter ihre Arbeit machen. Was geschah wirklich in der Mordnacht? Ist eine fehlgeleitete SMS der Auslöser für den Mord? Ist Oliver Beck der Täter? Vieles spricht für eine Beziehungstat im Affekt.