Devid Striesow als Jan Martensen

Quelle: ZDF und Stephan Persch

Devid Striesow, geboren 1973 in Bergen auf Rügen, erwarb 1999 sein Diplom an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Er arbeitete an verschiedenen Bühnen, wie dem Schauspielhaus Düsseldorf, dem Renaissance Theater in Berlin und dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Devid Striesow spielte in dessen Inszenierungen "Prinz Friedrich von Homburg", "Hamlet" und den Wlas in Maxim Gorkis "Sommergäste". Für die Rolle des Wlas in Maxim Gorkis "Sommergäste" wurde er 2004 mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet und erhielt von der Zeitschrift "Theater heute" die Auszeichnung Bester Nachwuchsschauspieler des Jahres. 2006 spielte er in Goschs "Macbeth"-Inszenierung, die zur Inszenierung des Jahres gewählt wurde, die Lady Macbeth.