Momo hat in Marokko die Inspiration für seinen Roman gefunden. Verleger Vlasblom will aber einen Krimi. Sein alter Verlag findet den Text jedoch großartig. Was will Momo also selbst?

Verfügbarkeit: Im TV-Programm: ZDFneo, 26.06.2024, 03:55 - 04:40 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 26.06.2024, 03:55 Video herunterladen