Bettys Diagnose

Mia Kunze fängt als Schwesternschülerin neu auf der Station an. Durch ihre lebenslustige Art und ihr teils vorlautes Mundwerk fällt sie sofort auf. Ihre Arbeit ernst nehmend, ist sie immer aufmerksam und einfühlsam im Umgang mit den Patienten - das macht sie schnell beliebt im Team. Sie vertraut stets auf ihr Bauchgefühl und macht, was sich richtig für sie anfühlt. Einzig bei Helena und Dr. Koopmann eckt Mia mit ihrer Tendenz, Regeln in Frage zu stellen, gerne mal an.