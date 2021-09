Das Wort "langsam" kennt diese aber nicht und Ava scheinbar auch nicht. Denn die prescht mit einer spontanen Idee vor: Gabriele könne doch mit in die WG ziehen. Ob das die Lösung für Betty ist?



Die beiden Freunde Peter Fuchs und Günther Maischwald kommen mit einem Magen-Darm-Infekt in die Klinik. Zuerst sieht es so aus, als hätte Peter von seiner Reise einen Virus mitgebracht. Aber dank Bettys Aufmerksamkeit kann eine Diagnose gestellt werden, die beide erstaunt. Aber kommt sie auch rechtzeitig?



Die Immobilienmaklerin Lisa Vogt trifft sich mit Gabriele und schläft während des Gesprächs ein. Ava ahnt, dass mehr dahinterstecken muss, da Gabriele alles andere als ein langweiliger Gesprächspartner ist. Kurzerhand nimmt sie Lisa mit in die Klinik. Durch Zufall kommt heraus, woran sie leidet und warum sie bisher noch keinen Partner gefunden hat.