Inge Rose, die zu Hause gestürzt ist, wird in die Klinik eingeliefert. Schnell bekommt Ava mit, dass die alte Dame sehr darunter leidet, ihre Tochter Carola schon so lange nicht gesehen zu haben. Frau Rose hat einen Plan. Wird Ava sie verraten?



Als Ole Werner seine Mutter Sabine in der Klinik besucht, die mit einem gebrochenen Arm aufgenommen wurde, kommt es schnell zu einer aggressiven Auseinandersetzung. Betty hat Verständnis für die Sorgen der Mutter und spricht mit Ole. Es stellt sich heraus, dass sich seine Persönlichkeit durch die Einnahme von Anabolika verändert hat. Doch das ist nicht die einzige Nebenwirkung. Ole hat einen Tumor.