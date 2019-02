Wenn Systemadministratorin Cara schon nicht bei der Enttarnung des Cybermobbers behilflich sein will, so sollte sie sich wenigstens selbst helfen lassen. Denn sie hat arge Schluckbeschwerden. Doch die Hilfe von Dr. Lewandowski lehnt sie ab. Ihr fehlt das Vertrauen.



Der elfjährige Timo Mertens wird von seiner Mutter Jana in die Klinik gebracht. Er hat starken Durchfall, Bein- und Handschmerzen. Nach längerer Suche diagnostiziert Dr. Stern Morbus Fabry - eine seltene Erbkrankheit. Die Eltern von Timo müssen getestet werden. Doch es stellt sich heraus, dass nicht einmal seine Mutter weiß, wo sein Vater steckt. Da Betty weiß, wie sehr sich Timo danach sehnt, seinen Vater kennenzulernen, macht sie sich auf die Suche nach ihm.