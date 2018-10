Unterdessen hat Dr. Lewandowski entschieden, dass er aus der gemeinsamen WG mit Talula und Hanna ausziehen möchte. Es ist ihm noch immer sichtlich peinlich, dass er Talula eine Beziehung zu Josephine vorgespielt hat. Talula ist nach wie vor verärgert über die kindische Aktion, doch sie spürt auch, dass ein möglicher Auszug Lewandowskis sie nicht kaltlassen würde.



Betty und Dr. Stern behandeln Kalle Fassbender, der am Steuer seines Lkws plötzlich eingeschlafen ist. Als Betty und Stern eine extrem seltene Schlafkrankheit diagnostizieren, steht Kalle Fassbenders berufliche Zukunft auf dem Spiel.



Ava wird in der Zwischenzeit vom Besuch ihrer ehemaligen Freundin Leyla in der Klinik überrascht. Ava vermutet, dass Leyla simuliert und nur in die Klinik kommt, um ihr zu schaden. Zu Avas Überraschung zeigen die ersten Tests jedoch, dass Leyla wirklich krank ist und unter massivem Knochenabbau leidet. Trotzdem ist Ava noch nicht bereit, ihrer Freundin zu verzeihen.