Sie versuchen, sich nicht anmerken zu lassen, was sie füreinander empfinden. Betty verfolgt das Schauspiel amüsiert, bis Rike endlich den ersten Schritt wagt.



Kati Philips wird nach ihrer Joggingrunde mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass sie einen angeborenen Herzfehler hat, der gut zu behandeln ist - nur mit dem Joggen muss jetzt Schluss sein! Ein Schock für Kati, die vor gar nicht langer Zeit durch eine Magenoperation viel abgenommen hat und nun davon träumt, den New York Marathon zu laufen. Im Frust gelingt es ihr nicht, sich dem Bewegungsdrang zu widersetzen. Bringt sie ihr Leben in Gefahr?



Manfred Brunner und Ulrich Wagner kommen streitend in die Karlsklinik. Sie sind Nachbarn und Konkurrenten, nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch auf Brautschau. Beide haben sich in die gleiche Frau verguckt. Der selbstbewusste Sunnyboy Manfred kann sich als geborener Gentleman einfach besser verkaufen. Als Ulrich jedoch merkt, dass Manfred ein medizinisches Männerproblem hat, gewinnt er Oberwasser. Doch die Karten wenden sich und die Tennispartner erkennen, dass sie beide zwar das Match verloren, doch sich als Freunde gefunden haben.