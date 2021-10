Ava sagt Dr. Helena von Arnstett klipp und klar ihre Meinung zu Lukas' Entlassung. Und tatsächlich bringt sie damit einen Stein ins Rollen. Nur mit schlechtem Gewissen lässt Betty ihre Mitbewohnerinnen mit Gabriele allein. Aber sie braucht dringend eine Auszeit: Abstand zu ihrer Mutter und Qualitytime mit Frank sind angesagt.



Marlene Laubach kommt nach einem Auffahrunfall in die Karlsklinik. Das daraus resultierende Schleudertrauma ist aber das geringste Problem für Marlene, denn die Diagnose von Dr. Stern zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Und dann ist da noch ihr baldiger Ex-Mann.



Sonja Müller wird mit einer Platzwunde nach einem Sturz eingeliefert. Die junge Frau ist im Dauerarbeitsstress, ihr Handy bimmelt durchgehend. Da helfen weder Yoga noch Meditation, was Sonja eifrig, aber erfolglos praktiziert. Kein Wunder also, dass sie versucht, anderweitig nachzuhelfen.