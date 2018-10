Doch als Dr. Stern in einer heiteren Runde "Wahrheit oder Pflicht?" ausweichend auf die Frage antwortet, ob er schon einmal verliebt war, beginnt Hanna, an seinen Gefühlen zu zweifeln.



Dr. Lewandowski wollte eigentlich nicht zur Party kommen, sondern nur seine restlichen Sachen aus der WG holen. Doch die Discokugel im Flur weckt bei ihm und Talula Erinnerungen an ihre erste gemeinsame Nacht.



In der Klinik kümmern sich Betty und Dr. Stern um den Häftling Volker Andersen, der mit akuter Atemnot auf die Aufnahmestation kommt. Er sitzt in Untersuchungshaft, da er seiner schwer kranken Frau Sterbehilfe geleistet hat. Der JVA-Beamte Gregor Lang hat kein Verständnis für Volkers Tat und lässt ihn das spüren.



Patientin Anne Siemer unterzieht sich unterdessen einer Hyposensibilisierung gegen Wespengift. Während ihres Aufenthalts in der Klinik lernt sie auch Gregor Lang kennen und erfährt, weshalb Gregor so wenig Verständnis für die Tat seines Häftlings hat.