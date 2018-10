Ilse Stern wird mit stark aufgeblähtem Bauch in die Klinik eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass der Bauch nicht mit Luft gefüllt ist, sondern dass es sich um Wasseransammlungen handelt. Das anschließende CT bringt eine schockierende Diagnose.



Talula und Dr. Lewandowski kümmern sich unterdessen um die Patientin Nike Gronau, die mit starken Rücken- und Bauchschmerzen in die Klinik kommt. Ihr Zustand verschlechtert sich zusehends, bis es fast zu einem Nierenversagen kommt und sie an die Dialyse muss. Doch nicht nur Nikes Krankheitsbild gibt den beiden Rätsel auf, sondern auch ihr merkwürdiges Verhalten gegenüber ihrem Freund Philipp.