Bei Dagmar Schönemann wird im Laufe ihres Aufenthalts Alzheimer diagnostiziert. Sie ist völlig verzweifelt und weiß nicht, wie ihr Leben weitergehen soll. Trost findet sie durch die Gespräche mit Ilse Stern, der Großmutter von Dr. Stern.



Talula und Dr. Lewandowski behandeln unterdessen Michaela Karle, die mit einer Platzwunde in die Klinik kommt und von ihrem Freund Martin Steimer begleitet wird. Michaela sei auf der Toilette eingeschlafen, abgerutscht und habe sich den Kopf an der Badewanne angeschlagen. Die Patientin ist ungewöhnlich schläfrig, was Dr. Lewandowski wundert. Martin Steimer gesteht ihm, dass er seiner Freundin Beruhigungstropfen in den Kaffee gegeben habe, weil sie vor einer wichtigen Prüfung völlig durch den Wind gewesen sei und noch mehr geredet habe, als sie es in den letzten Wochen sowieso schon getan habe. Ärzte und Schwestern können es nicht fassen: Wie kann man so etwas nur tun? Die Antwort bekommen sie, als Michaela wieder richtig wach wird.