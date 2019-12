Im Gespräch mit Betty kommen ihr Zweifel. Betty und Rita erkennen, dass sie in einer ähnlichen Situation und Zwickmühle stecken. Wie werden sich beide entscheiden?



Avas Mutter Bahar Edemir ist im eigenen Gemüseladen gestolpert und hat sich einen Kahnbeinbruch der Hand zugezogen. Ausgerechnet am Tag von Avas Zwischenprüfung. Ava hat so gut gelernt, doch ihre Prüfungsangst schlägt durch: Sie fällt durch. Kein guter Moment, um ihren Eltern zu gestehen, dass sie in die WG ziehen möchte. Doch warum reagieren ihre Eltern plötzlich so ganz anders als erwartet?