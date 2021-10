Gut gelaunt startet Ava den Tag, denn heute ist ihre Abschlussprüfung. Mechthild gibt ihr so viele gutgemeinte Tipps, dass Ava schlussendlich nervös zur Prüfung aufbricht. Wird sie es dieses Mal schaffen?



Rike möchte an den Schlagabtausch der letzten Woche mit Dr. Koopmann anknüpfen. Aber der ignoriert sie.



Zuchtbulle Erwin ist Landwirt Ferdinand auf den Zeh getreten – dieser hat sich entzündet. Nun droht eine Amputation des Fußes, doch Ferdinand verweigert die Zustimmung. Sowohl sein Sohn Henner als auch Betty prallen an dem störrischen Landwirt ab, dessen Leben auf der Kippe steht. Wird er ein Einsehen haben?



Gitta bekommt heute ihre Polypen entfernt. Dass sie ein großer Arztserienfan ist, merkt man sofort. Und sie tut alles, um ihren Aufenthalt zu verlängern - sehr zur Belustigung des Klinikpersonals.