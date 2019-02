Schwester Ava hat zu alledem noch das Problem, dass ihr Vater Emre Edemir auf Station liegt. Sie macht sich große Sorgen. Doch er will ihr einfach nicht sagen, was ihm fehlt. Auch Dr. Stern und Betty machen ein Geheimnis daraus. Ava vermutet das Schlimmste.



Lea Herbster wird mit Schmerzen im Bein eingeliefert. Ihr Zwillingsbruder Julian weicht ihr nicht von der Seite. Beide führen zusammen die Bäckerei ihrer verstorbenen Eltern und wohnen auch zusammen. Dr. Helena von Arnstett behandelt nicht nur den Tumor in Leas Bein, sondern rät auch dazu, es abzunehmen, um keinen weiteren gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt zu sein. Schwester Hanna bekommt mit, dass die Zwillinge auch noch ein anderes Problem haben: Sie sind zu symbiotisch miteinander verbunden und müssen den Schritt in ein selbstständiges Leben wagen.