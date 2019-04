Nicht nur Betty hatte sich ihren Tag anders vorgestellt: In Abwesenheit ihrer Freundin muss Lizzy die Schichtleitung übernehmen, und gerade heute plant Pflegedienstleiterin Puhl die Übung einer Katastrophen-Evakuierung. Der Plan, die lästige Übung an Talula zu delegieren, geht nicht auf.



Talula punktet an diesem Tag wieder mit ihrem detektivischen Gespür: Sind die Verletzungen der schüchternen Daniela Müller tatsächlich die Folgen eines häuslichen Unfalls? Dem AiWler Lewandowski steht die patente Schwesternschülerin bei der hypochondrischen Patientin Jasmin Schönlein zur Seite. Und für Betty nimmt der freie Tag eine ungeahnte Wendung.