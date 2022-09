Bettys Diagnose

Mia freut sich, dass mit ihrer Ausbildung und der Schwangerschaft alles geregelt ist, und versucht, guter Dinge zu bleiben.



Dr. Koopmann kann nicht fassen, dass sich Prof. Dr. von Arnstett nicht für ihn als leitenden Oberarzt entschieden hat. Er macht der neuen Oberärztin eine Kampfansage.



Jakob Braun soll heute seine Stammzellenspende von Anja Thom bekommen. Jakob und sein Vater können es kaum erwarten, denn beide wissen, es ist Jakobs letzte Chance, die Leukämie zu besiegen. Doch dann erfährt Jakob plötzlich mehr über seine Vergangenheit und seine Mutter – und lehnt die Stammzellenspende ab. Sein Vater ist in großer Sorge um ihn.



Colin Carmichael kommt extra aus den USA, um Ava zu besuchen. Die beiden kennen sich aus einem Bagel-Laden in New York City. Avas Begeisterung ist zunächst schwer zu zügeln. Dass Colin noch eine Überraschung für Ava im Gepäck hat und Dr. Helena von Arnstett sich an ihm als Patienten die Zähne ausbeißt, macht am Ende nicht nur Ava schlauer.