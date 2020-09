Achim Müller wird mit einem Schlaganfall in die Karlsklinik eingeliefert. Dr. Helena von Arnstett und Lukas Hilpert kämpfen um sein Leben. Als nicht nur seine Ehefrau Senta am Krankenbett auftaucht, sondern auch seine Geliebte Franzi Ruhmann, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Hat Herr Müller ein Doppelleben geführt?



Als Hugo Bodden seinen Freund und Biobauer-Kollegen Stefan Petersen mit Hodenschmerzen in die Notaufnahme bringt, vermutet Dr. Tobias Lewandowski eine Hodentorsion. Doch ziemlich schnell steht ein Verdacht im Raum: Hat Stefan mit verbotenen Düngemitteln auf seinem Feld experimentiert? Hugo kann das einfach nicht fassen.