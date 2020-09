Derweil kann Frank Stern Tobias Lewandowski ermutigen, auf Sanne zuzugehen. Wie wird sie auf seine Erklärung mit dem verpatzten Date reagieren? Und Prof. Dr. Alexander von Arnstett freut sich auf sein Abendessen mit Hanna Winter und seinen Freunden. Doch der Abend verläuft anders als erhofft, und bei Hanna kommen Zweifel auf.



Christoph Wendrup steht nach einer Lungentransplantation kurz vor seiner Entlassung. Er ist voller Pläne und Hoffnung für sein neues Leben. Unterdessen wird die Novizin in spe, Julia Kramer, von ihrer Oberin Schwester Berta in die Karlsklinik gebracht. Sie hat einen Ausschlag, Fieber und fühlt sich abgeschlagen.



Nach einer Begegnung mit Julia Kramer auf dem Krankenhausflur bricht Christoph Wendrup plötzlich mit Atemnot zusammen. Währenddessen wirkt das Gespräch mit ihm in Julia nach. In ihr werden leise Zweifel an ihrem Lebensentwurf wach. Wie wird sie sich am Ende entscheiden?