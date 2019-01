Die Extremsportlerin Eva Berger wird wegen Schulterschmerzen von ihrem Freund Timo Mann in die Klinik gebracht. Was zunächst wie die Spätfolge einer Operation aussieht, entpuppt sich als Endometriose, und Eva muss sich plötzlich einem Thema stellen, das sie bisher vor sich hergeschoben hat: Wenn sie Kinder möchte, sollte sie jetzt mit der Familiengründung starten. Dabei hat Eva gerade ein attraktives Jobangebot von ihrem Mitpatienten Pit Hanser erhalten. Plötzlich brechen bei Eva und Timo Konflikte auf, mit denen Eva nicht gerechnet hat.



Margot Kleinbaum ist zu Hause umgekippt und weist sich selbst als Patientin ein. Anstatt aber auf ihre Untersuchung zu warten, sucht die einsame Rentnerin die Gesellschaft der anderen Patienten, unter anderem von Konrad Murr, der große Angst vor einer Herz-OP hat und die Schwestern damit auf Trab hält. Während Dr. Lewandowski nach den Ursachen für Margots plötzliche Schwindelanfälle sucht, überlegt Talula, was sie gegen die Einsamkeit der Rentnerin unternehmen kann.