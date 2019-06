Diese ist wegen eines akuten Schubes in die Aufnahmestation gekommen. Wie sich herausstellt, ist sie normalerweise Patientin bei Lewandowskis Vater, Prof. Friedhelm Lewandowski. Helena von Arnstett bittet diesen um Konsultation in dem Fall, worauf Lewandowski Senior zum Entsetzen seines Sohnes in die Karlsklinik kommt. Denn der Vater erwartet, dass Lewandowski Junior dort Karriere macht. Dabei ist die Vertragsverlängerung des AiW-lers alles andere als sicher. Doch als Lewandowski Junior ein an Helena adressiertes Schreiben in die Hände fällt, hat er eine Idee, wie er seine Position an der Klinik verbessern kann.