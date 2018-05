Unterdessen fühlt sich Dr. Lewandowski fachlich nicht mehr ernst genommen, seit er seine Stelle für seinen Sohn Emil reduziert hat. Talula hat Mitleid mit ihm und versucht ihn mit einer Überraschung aufzubauen - aber Dr. Lewandowski missinterpretiert ihr Signal.



Derweil kämpft Dr. Mira Köttner weiter um die medizinische Studie, an der sie gerade arbeitet. Sie fordert von ihrem Chef, Prof. Dr. Alexander von Arnstett, die Studie unter ihrem alleinigen Namen veröffentlichen zu dürfen. Falls er diesem Wunsch nicht nachgebe, wolle sie seine Medikamentensucht öffentlich machen.



Auf der Station wird in der Zwischenzeit die Ex-Alkoholikerin Marlene Stockmann fest schlafend eingeliefert. Marlene wacht zwar wieder auf, scheint aber immer noch wie weggedämmert. Ihre Tochter Lili ist entsetzt, als sie die Diagnose hört: Leberzirrhose. Dabei hatte Marlene doch versprochen, mit dem Trinken aufzuhören.



Zudem wird Petra Hienzsch - gerade in Rente - mit einem Armbruch eingeliefert. Sie ist beim Ausrichten der Fernsehantenne vom Dach gefallen. Doch das ist nicht alles: Während ihr Mann Jörg sich schon wahnsinnig auf den gemeinsamen Ruhestand im Wohnwagen in Holland freut, leidet Petra unter enormen Stimmungsschwankungen.