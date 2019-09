Natalie Sanders wird von ihrem Nachbarn Peter Jansen in die Karlsklinik gebracht, nachdem sie in ihrem Garten zusammengebrochen ist. Zunächst diagnostiziert Dr. Christine Meinhardt ein einfaches Erysipel. Doch Natalies Zustand verschlechtert sich trotz Penicillin-Infusionen weiter. Während Dr. Meinhardt und Schwester Hanna weiter auf der Suche nach der Ursache sind, wird deutlich, dass Peter Jansen das freundschaftliche Verhältnis zu seiner Nachbarin Natalie etwas fehlinterpretiert hat.



Nachdem Talula und Dr. Lewandowski von ihrem Wedding Planner im Stich gelassen wurden, schlägt Talulas Cousine Amanda Wagner als Retterin in der Not in der Klinik auf. Nicht unbedingt zu Talulas Freude, denn sie hat mit der besserwisserischen Verwandten so ihre Probleme. Wie befürchtet, reißt Amanda tatsächlich die Hochzeitsplanung an sich. Talula möchte die ungeliebte Cousine so schnell wie möglich loswerden. Doch als Amanda einen Ohrring verschluckt, werden einige Untersuchungen nötig.