Lizzy und Talula haben trotz des Chaos noch Grund zur guten Laune. Sie haben für Betty ein Blind Date mit Raimund Müller organsiert, einem EDV-Hipster. Dass der maßgeblich für das Essens-Chaos verantwortlich ist, bleibt ein kleiner Wermutstropfen im Plan der Freundinnen. Doch bis sie Betty zum Date schicken können, müssen sie sich noch durch den Tag arbeiten.



Und wieder ist Bettys Feingefühl in Sachen Familie gefragt. Ist der kleine Benny Lohmann versehentlich vom Dach gefallen, oder hat er vielmehr versucht, seinen Vater Jan Lohmann mit der Rettung zum Helden zu machen? Damit es dann mit Frau Lohmann klappt?



Bei dem Ehepaar Unger handelt es sich eher um die entgegengesetzte Problematik. AiWler Lewandowski kann es kaum glauben, als sich der vermeintliche Tierbiss in Herrn Ungers Weichteilen im Labor als Menschenbiss entpuppt. Um dem Krankenhaus-Getratsche ein schnelles Ende zu setzen, entscheidet sich Frau Unger für eine offensive Methode.



Mit wenig Enthusiasmus hängt sich Betty nach diesem Arbeitstag an die Theke und wartet gelangweilt auf ihr Hipster-Date, als Dr. Behring in seine Stammbar kommt. Unverhofft angeregt unterhalten sich Betty und Behring, ohne zu ahnen, welche Überraschungen der Abend noch bereithält.