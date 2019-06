Eine Frau, die hellsichtig ist, kommt wegen eines Kakteen-Unfalls in die "Karlsklinik". Talula will sie nach ihrer Zukunft befragen, kommt aber nicht dazu, da sich Mechthild Puhl, Lewandowski und Lizzy vordrängen. Helena glaubt nicht an den "Blick in die Zukunft" - und doch behält die Prophezeiung Recht, denn ein dunkelhaariger Mann ist ihr wirklich sehr zugetan.