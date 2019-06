Währenddessen untersucht er Nora Heinen, die mit Herzrasen in die Klinik gekommen ist. Die Patientin stellt sich als sexuell übergriffig heraus, und Behring kann sie sich zu Bettys Belustigung nur schwer vom Leib halten. Da kommt Lewandowskis Interesse an dem Fall gerade richtig, und Behring übergibt ihm die Patientin. Doch nur wenige Minuten später kehrt Lewandowski völlig entsetzt aus dem Patientenzimmer zurück. Behring möchte Nora Heinen daraufhin zur Rede stellen, als diese plötzlich einen Kreislaufzusammenbruch erleidet.



Lizzy versucht unterdessen, Prof. Wehmann aus dem Weg zu gehen, und ist sich sicher, einen großen Fehler begangen zu haben. Sie wird in ihrem Gefühl bestärkt, als sie es in der Klinik mit einer Patientin zu tun bekommt, die nach einer gemeinsamen Nacht mit ihrem Chef aus ihrem Job geflogen ist.



Talula versucht derweil, sich aus der Rolle der ewig "Kleinen" auf der Station und bei den Freundinnen zu emanzipieren. Zudem kümmert sie sich um den Transgender-Jungen Niklas Hanisch, der aufgrund von Problemen mit der Leber vor der Diagnose steht, seine Geschlechtsumwandlung nicht vollziehen zu können.