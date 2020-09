Lewandowski hofft auf Abkühlung durch den Ventilator in Mechthilds Büro. Als er diesen einschaltet, ahnt er nicht, was er damit auslöst.



Dr. Helena von Arnstett kümmert sich um die bewusstlose Patientin Saskia Mahler, die mit Hitzekollaps eingeliefert wird. Als ihr Mann Philipp erscheint, sucht dieser verzweifelt seinen Sohn. Schockiert stellt er fest, dass das Baby noch im Auto sein muss - und das bei der Hitze! Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.



Dr. Lewandowski diagnostiziert bei Lilly Hayn eine hypertone Dehydratation. Ihr Freund Friedrich ist um sie besorgt. Da sich Lilly immerzu weigert, aus ihrer heißen Dachgeschosswohnung zu ihm in die kühle Parterrewohnung zu ziehen, schlägt er kurzerhand einen Wohnungstausch vor, solange die Hitzewelle anhält. Am nächsten Tag muss plötzlich Friedrich nach einem Sturz mit gebrochenen Armen eingeliefert werden. Doch das Schicksal bringt auch etwas Gutes mit sich - Lilly erkennt, dass sie jeden Moment mit Friedrich nutzen muss, und wagt einen mutigen Schritt.