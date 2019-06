Hoffnungsschimmer

Zu allem Überfluss quartiert sich Talulas Mutter in der Mädels-WG ein, und Talula wird schmerzlich bewusst, wie sehr sich ihre neue und ihre alte Welt unterscheiden. Es kommt zum Riesenkrach zwischen Tochter und Eltern. Doch als Ludwigs Blinddarm platzt und Talula beinahe den Alarm ignoriert hätte, sind alle Zerwürfnisse vergessen, und die Familie ist in ihrer Sorge wieder vereint.



Thomas Biederstaedt kommt derweil zur Kontrolle in die Karlsklinik. Er hat eine lange und qualvolle Krebsbehandlung hinter sich, und Dr. Behring möchte die aktuellen Werte überprüfen. Überrascht stellt er fest, dass sich die Werte sensationell verbessert haben und der Krebs besiegt scheint. Doch er glaubt seinem eigenen Erfolg noch nicht und ordnet weitere Tests an, da er dem Patienten nicht zuerst Hoffnung machen möchte, um ihn später umso mehr zu enttäuschen.



Das missdeutet Biederstaedt und denkt, der Krebs sei wieder da. Er fällt in eine tiefe Depression und äußert sogar Selbstmordgedanken. Angesichts dieses Geisteszustands bricht Betty ihr Versprechen und informiert Biederstaedt über den glücklichen Ausgang der Tests - entgegen Dr. Behrings eindeutigen Anweisungen.



Lizzy entdeckt durch einen geheimnisvollen Patienten in der Zwischenzeit eine überraschende Gemeinsamkeit mit Professor Wehmann, über die sich die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen weiter austauschen.