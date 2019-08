Prof. Dr. Alexander von Arnstett ist überrascht, als seine Ex-Freundin Christine sich als Stationsärztin bewirbt. Er versucht, sich nicht von seinen persönlichen Gefühlen beeinflussen zu lassen und eine objektive Entscheidung zu treffen.



Dr. Stern behandelt unterdessen Rosa Neumann, die einen subkutanen Defibrillator trägt, da ihr Herz immer wieder Aussetzer hat. Die Patientin leidet sehr unter ihrem Schicksal und ist sich unsicher, ob sie das lebensrettende Gerät weiterhin tragen möchte.



Fitnesstrainer Jonas Arning kommt mit einem stark aufgeblähten Bauch und einer schmerzenden Brust in die Karlsklink. Zudem reagiert er extrem auf Gerüche. Dr. Helena von Arnstett vermutet zunächst einen Tumor der Hypophyse. Doch als Jonas' Frau Ella in der Klinik auftaucht, hat Hanna eine ganz andere Vermutung, was mit Jonas los ist.