Dass Chris Medikamente aus dem Betäubungsmittelschrank stiehlt, bekommt Lukas zunächst nicht mit.



Dr. Koopmann arbeitet sich weiter in der Karlsklinik ein. Erst versucht er, Dr. Stern einen Patienten wegzunehmen, was ihm nicht gelingt, dann rasselt er mit Betty und Stern zusammen. Arrogant lässt er beide abprallen.



Nils Franzen stürzt beim Fensterputzen an der Karlsklink ab. Dank Mechthilds Intervention erleidet er nur einen Oberschenkelbruch. Durch einen mehr als unglücklichen Zufall erfährt Nils, dass das Kind, welches seine Frau Diana erwartet, nicht von ihm ist – er ist zeugungsunfähig. Für Nils bricht eine Welt zusammen, Betty muss helfend eingreifen.



Chris Kuper hat überraschend Atemprobleme und wird von Dr. Koopmann aufgenommen. Weitere Untersuchungen zeigen, dass Chris' Herz durch seinen Drogenkonsum vergrößert ist. Lukas versucht, seinem alten Kumpel ins Gewissen zu reden, aber kommt Vernunft bei ihm an?