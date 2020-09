Betty und Dr. Stern erkennen, dass Marie in ein ketoazidotisches Koma gefallen ist, und behandeln sie sofort. Bettys Verdacht, dass Marie an Diabulimie leidet, verhärtet sich. Gelingt es Betty, der jungen Frau die gefährlichen Konsequenzen der Krankheit bewusst zu machen und sie zu einer Therapie zu bewegen?



Ava versucht alles, um Lukas für sich zu gewinnen, doch der zeigt keinerlei Interesse an ihr. Für Ava kann es dafür nur eine Erklärung geben: Er ist schwul. Doch weit gefehlt. Denn Lukas hat nur Augen für eine Ärztin der Karlsklinik, die ihn hinhält, bis ein Zusammenstoß auf dem Flur alles zwischen ihnen verändert.



Hanna ist von Alexanders plötzlichem Liebesgeständnis überfordert. Damit hat sie nicht gerechnet. Alexander tut es leid, Hanna in eine unangenehme Situation gebracht zu haben, und schlägt vor, alles zu vergessen. Doch das ist nicht so leicht, denn Hanna weiß immer noch nicht, was sie für ihn fühlt.



Währenddessen kommt Guido Kantor ohne Beschwerden in die Klinik, ist aber überzeugt, heute noch eine OP zu benötigen - davon hat er geträumt. Es kommt zum Schlagabtausch mit Dr. Helena von Arnstett, die ihn genervt rauswerfen will. Da verletzt sich Guido tatsächlich - er triumphiert, als er aufgenommen wird. Während er noch auf seine OP hofft, triumphiert Helena, denn eine solche ist gar nicht erforderlich - sie hatte doch recht. Aber dann bricht Guido plötzlich unter heftigen Schmerzen zusammen.