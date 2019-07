Derweil liefert sich Jan Petersen unter falschem Namen in die Karlsklinik ein und wird von Betty trotz fehlender Papiere aufgenommen. Dr. Lewandowski führt zahlreiche Test mit Petersen durch, kann aber keine Auffälligkeiten erkennen. Als der Patient am nächsten Morgen spurlos verschwunden ist, glauben alle, es habe sich um einen dreisten Schnorrer gehandelt. Doch Dr. Behring entdeckt die wahre Identität des Mannes.



Betty kümmert sich zudem um das Ehepaar Trebert. Die schwangere Ines Trebert begleitet ihren Mann Marc in die Klinik, der beim Streichen von der Leiter gefallen ist. Doch plötzlich erleidet Ines einen Herzstillstand. Helena von Arnstett diagnostiziert eine Schwangerschaftsmyopathie, eine seltene Herzkrankheit, die eine sofortige OP notwendig macht. Da Ines im Koma liegt, muss Marc eine schwere Entscheidung treffen.