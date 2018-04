Verena Jung will hingegen morphinhaltige Medikamente erhalten, da sie unter großen Schmerzen in den Beinen leide, die nach einem Unfall von Narben durchzogen sind. Lizzy und Dr. Lewandowski zeigen Verena Wege auf, wie sie die Schmerzen auf andere Weise lindern kann, ohne ständig Medikamente zu nehmen. Doch die dafür notwendige Operation verweigert die Patientin hartnäckig, und auch ansonsten ist sie eher abweisend zu Krankenschwestern und Ärzten. Lediglich ihre Bettnachbarin Doris Schmitz scheint einen Zugang zu Verena gefunden zu haben, was Lizzy auf eine Idee bringt.