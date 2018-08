Inzwischen wurde eine junge Frau eingeliefert, die in einem merkwürdigen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrer Mutter zu stehen scheint. Ihr eigenes Baby hingegen lehnt sie ab. Und Lizzy quält sich mit ihren Gedanken an den Kapitän herum. Was soll sie nur tun? Verpasst sie die Chance ihres Lebens?