Serien | Bettys Diagnose - Hörfassung: Staffel 5, Folge 25

"Verplant": Josephine ist wieder in der Klinik aufgetaucht. Sie führt nichts Gutes im Schilde. Doch Talula hat einen Plan entwickelt und will sie überführen. Sie glaubt an die Unschuld von Tobias.