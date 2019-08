Im Aachener Dom findet unterdessen eine europäische Adelshochzeit statt. Das bringt nicht nur erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und Stau in die Stadt, sondern auch Patienten in die Karlsklinik: Das dänische Adelspaar Freja und Birger Magnussen gehört zu den Hochzeitsgästen. Die schwangere Freja war aufgrund einer bereits diagnostizierten Anämie ohnmächtig geworden. Doch es stellt sich heraus, dass sich Freja zusätzlich mit einem Virus infiziert hat.



Auch Martin Langmark wird in die Klinik eingeliefert. Er ist Parkourläufer und hat sich den Mittelfuß gebrochen. Durch die große Hektik, die auf der Aufnahmestation herrscht, übersieht Dr. Mira Köttner jedoch weitere Symptome, was Martin in Gefahr und Mira in Erklärungsnot gegenüber Dr. Behring bringt.